Atölyede devrilen sunta kafasına çarpan stajyer öğrenci öldü

Balıkesir’de mobilya atölyesinde stajyer olarak çalışan bir öğrenci, devrilen suntaların kafasına çapması sonucu öldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkez Karesi ilçesinde bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen suntalar, işyerinde stajyer olarak çalışan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi E.K.’nın (17) kafasına çarptı.

E.K., aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğrencinin cansız bedeni incelemenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri işyeri sahibi K.I.’yı gözaltına aldı.