ATO: Kredi kartıyla vergi ödeme limiti 5 milyon liraya çıksın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 1 milyon lira olan kredi kartıyla vergi ödeme limitinin 5 milyon liraya yükseltilmesini istedi.

Gürsel Baran. Fotoğraf: ATO

ATO’nun açıklamasına göre Baran ve odanın Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar’ı ziyaret etti.

Baran, ATO olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu daha önce gündeme getirdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu:

* Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama başlatılmıştı. Limit şu anda 1 milyon lira düzeyinde. Dijitalleşmeyle birlikte nakit kullanımı azaldı ve ister istemez tüm işlemler kredi kartıyla yapılır hale geldi.

* Mevcut limit, vergi ödemeleri konusunda yetersiz kaldığı için limitin 5 milyon liraya yükseltilmesi talebinde bulunduk.

* Sayın Bayrakdar da konuya sıcak yaklaşarak, çalışma yapılması talimatını verdi. Limitlerin yükseltilmesi kredi kartıyla vergi tahsilatı seviyesinin yükseltilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacak.