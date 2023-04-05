‘Atiye’ setindeki iş cinayeti: Yapımcı Onur Güvenatam’ın hapsi istendi

‘Atiye’ dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay’ın ölümüne ilişkin davada, yapımcı Onur Güvenatam’ın ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan altı yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: Atiye dizisi çekimlerinden (Netflix)

Netflix Türkiye’nin orijinal dizisi Atiye’nin setinde boya görevlisi olarak çalışan Hasan Karatay, merdiven düşerek hayatını kaybetmişti.

Sinema Televizyon Sendikası, Karatay’ın güvencesiz çalıştırıldığını, alınmayan iş güvenliği önlemleri sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hasan Karatay

Karatay’ın ölümüne yapımcı Onur Güvenatam ile sanat yönetmeni Deniz Kobanbay’ın yargılandığı dava bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

AA’nın aktardığına göre duruşmada sanık Kobanbay’ın avukatı Süreyya Yiğitbaşı, ilk bilirkişi raporunda müvekkiline kusur atfedilmediğini, ikinci raporda yanlış yönlendirmeyle kusurlu bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanık Güvenatam’ın avukatı Maruf Kemal Yavuz da, dosya içindeki iki farklı bilirkişi raporuna değinerek, beraat talebinde bulundu:

“İki raporda da sorumlular ve olay kendi içinde çelişmektedir. Bu çelişkiler giderilmeden savcılığın görüş sunması içtihatlere aykırıdır. Müvekkille suçtan zarar gören kişi ve olay hakkında illiyet bağı yoktur. Bu sebeple müvekkilin kusuru ve sorumluluğu düşünülemez. İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın üçüncü bir bilirkişiye gönderilmesi gerekmektedir.”

Onur Güvenatam

Mahkeme, dosyadaki raporlar, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporu alınmasının davaya bir yenilik katmayacağından, taleplerin reddine karar verdi.

Daha sonra duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, olay tarihinde Karatay’ın, Beyoğlu’nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019’da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılarak, olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği ifade edildi.

Kobanbay’ın beraati istendi

Mütalaada, sanıklardan Güvenatam’ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Kobanbay’ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraati talep edildi.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulunmaları üzerine ertelendi.