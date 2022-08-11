Atina’da kadın cinayeti: ‘Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği için’ öldürdüğünü söyledi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da cinayet suçlamasıyla göz altına alınan ve sonra tutuklanan 22 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı, polise verdiği ilk ifadesinde, 17 yaşında ve adı Nikoletta olarak açıklanan Yunanistan vatandaşını ‘sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğünü’ ileri sürdü fakat daha sonra sorgu yargıcına verdiği ikinci ifadede bu kez ‘Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği için’ öldürdüğünü iddia etti.

Fotoğraf: Greek City Times

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in aktardığına göre geçen hafta başında Atina’nın batısındaki semtlerinden Peristeri’deki evindeki yatağında cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü belirlenen 17 yaşındaki Nikoletta’nın katil zanlısının Kuzey Makedonya’ya kaçtıktan sonra yakalanıp Yunanistan’a iade edildiği açıklandı.

Polis, Pakistanlı sığınmacının dört ayrı kimlikle yakalandığını, daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle yakalanıp serbest bırakıldığını açıkladı.

‘Münasif’ veya ‘Manasif’ adlarını kullanan katil, yakalandıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Nikoletta’yla ‘üç aydır sevgili olduklarını, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyince hırstan gözünün karardığını ve aralarında çıkan boğuşmada istemeden ölümüne yol açtığını’ iddia etti.

Katil daha sonra özel eşyaları ile Nikoletta’nın telefonunu da alarak Selanik’e oradan da Makedonya’ya geçtiğini söyledi. Nikoletta’nın cep telefonunu kullanmak isteyince Makedonya polisi tarafından yakalanarak Yunan polisine teslim edildi.

Pakistanlı sığınmacı, sorgu yargıcı karşısında ise ifadesini değiştirdi. Bu kez, Nikoletta’nın kendisine ‘Hristiyan olması için baskı yaptığını ve Muhammed Peygamber’e hakaret edince aralarında boğuşma çıktığını’ iddia etti.

Tutuklandı

Kamunun görevlendirdiği avukatı ise zanlının ‘ifadesini değiştirdiği için kendisini savunamayacağı’ gerekçesiyle görevi bıraktığını açıkladı.

Pakistanlı sığınmacı ‘kasten cinayet işleme’ suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta kadın örgütleri ve feminist gruplar artan kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Atina’nın merkezindeki Klaftmonos Meydanı’nda toplandı.

Ekatimerini haber sitesindeki habere göre 2022 yılının başından geçen haftaya kadar öldürülen kadın sayısı 15’e ulaştı.