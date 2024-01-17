Atılım Murat: Döviz piyasalarında sert hareketler görülebilir

Fed’den bu yıl altı-yedi faiz indirimi beklenirken, spekülatörler NZD, CAD ve AUD’da satış pozisyonunda bulunuyorlar. Spekülatörler, Dolar Endeksi’nde de yükseliş bekliyorlar. Hint Rupisi dışında, dolara karşı değerleneceği düşünülen bir para birimi şu an yok. Kısacası, Fed beklentisi döviz piyasalarında henüz fiyatlanmıyor. Fed martta faiz indirimlerine başlayıp devam sinyali verirse, oldukça sert fiyatlamalar görülebilir.

Atılım Murat’ın yazısı