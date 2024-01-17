Atılım Murat: Döviz piyasalarında sert hareketler görülebilir

Fed’den bu yıl altı-yedi faiz indirimi beklenirken, spekülatörler NZD, CAD ve AUD’da satış pozisyonunda bulunuyorlar. Spekülatörler, Dolar Endeksi’nde de yükseliş bekliyorlar. Hint Rupisi dışında, dolara karşı değerleneceği düşünülen bir para birimi şu an yok. Kısacası, Fed beklentisi döviz piyasalarında henüz fiyatlanmıyor. Fed martta faiz indirimlerine başlayıp devam sinyali verirse, oldukça sert fiyatlamalar görülebilir.
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Adalet bakanından Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi. Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verilmişti. Ne olmuştu? Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını […]
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 190 kişi kaçtı
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan kişilerin sayısının 2023’te yaklaşık 190 olduğu bildirildi.
Dünyanın en değerli markası değişti
‘Dünyanın En Değerli 500 Markası’ araştırmasında geçen yıl liderliği Amazon’a kaptıran Apple, bu yıl yeniden ilk sıraya çıktı.
Canan Karatay’ı dolandıran şüpheli yakalandı
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212 maden sahası ihaleye açılıyor
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