Atılım Murat: Büyüme rakamına sevinemiyoruz

Enflasyonda zirvenin nerede oluşacağını bilmiyoruz. Temmuzda asgari ücrete önemli bir zam gelecek. Ücret-enflasyon sarmalına girebiliriz. İnsanlar gelen zamlara alışıyor. Enflasyon psikolojisi iyice yerleşiyor. Ürün fiyatları yarın daha yüksek olacak düşüncesiyle, insanlar bugünden alım yapıyorlar. Yüksek enflasyon ortamında, yüzde 7,3’lük büyüme rakamına sevinemiyoruz.

Atılım Murat’ın yazısı