Sivas Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Fotoğraflar: AA

Karaağaç Köprüsü’nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk’ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterdiği temsili Atatürk, Atatürk Kongre Müzesi balkonunda il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.