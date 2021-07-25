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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk Orman Çiftliği’nde yangın

Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

Öğle saatlerinde çıkan yangında ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA’nın aktardığına göre olay yerine giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Yangını bir kişi çıkarmış. Aldığım bilgiye göre o şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı” bilgisini paylaştı.

 5 hektarlık alanda etkili olan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale etti.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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