Ataol Behramoğlu: Umut kazandı

Ümit ışığı zayıftı. Çünkü üst üste yaşanan hayal kırıklıkları ümit etme duygusunu güçsüz düşürmüş, insanlar ümit etmekten korkar olmuşlar, yaradılışları karamsarlığa yatkın olanlar büsbütün ümitsizliğe gömülmüşlerdi.

Böyle kimseler sanırım kurultay sonucundan da çok mutlu olmamışlardır. Bence olsunlar. Çünkü bu sonucu yaratan, bir kişinin ya da kişilerin başarısından çok daha fazla toplumda iyiye, doğruya olan özlemin son haddinde birikmesidir, bir başka deyişle patlamasıdır. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ikincisinde olduğu gibi. Orada ilkine oranla ortaya çıkan büyük farkı düz mantıkla anlayamazsınız. Kurultayda ikinci turda ortaya çıkan büyük fark da düz mantıkla anlaşılamaz. Buna sanırım diyalektik deniyor… Yani, birikip sıçramalar…

Ataol Behramoğlu’nun yazısı