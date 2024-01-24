Ataol Behramoğlu: Tek iyi değişim CHP kurultayında olmuş

Bu seçmen, iyiliği artık adından ibaret kalan İYİ Parti’den kaçınılmaz olarak desteğini çekecek, kendini ne yazık ki dönülmezce bitiren liderini de kaderiyle baş başa bırakacaktır.

Değişen değişmeyen diye başladım. Geneline baktığımda tek iyi değişim CHP kurultayında olmuş.

Öyleyse CHP’li olsun olmasın, aklı başında herkes, her vicdanlı ve yurtsever kişi, yerel seçimlerde CHP’nin yanında yer almalıdır..

CHP yönetimi de işleri çok güç ama parti içi eleştirileri, çelişkileri, sıkıntıları elden geldiğince birleştirici bir yaklaşımla aşmaya ve çözmeye çalışmalı, her türlü değerden yoksun bir rakip karşısında o düzeye inmeksizin sergilediği ölçülü ve ödünsüz tavrı daha da cesur, kararlı ve atak sürdürmelidir.

Ataol Behramoğlu’nun yazısı