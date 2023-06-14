Ataol Behramoğlu: CHP’ye karşı sevgisiz olmayı anlamakta güçlük çekiyorum

Ülkesini seven, onun için kaygı duyan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı ilgisiz ve sevgisiz olmasını anlamakta güçlük çekerim.

Cumhuriyetin kendisine karşı olumsuz duyguları olan birinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı da benzer duygular taşıması anlaşılır bir şeydir.

Benim anlamakta güçlük çektiğim, laik, çağdaş dünya görüşüne sahip insanlarımız arasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı ilgisiz, sevgisiz; bunun da ötesinde laiklik düşmanlarından farksız, neredeyse düşmanca bir tutum içinde olanların hem de küçümsenemeyecek sayıda var olmalarıdır.

Bunun başlıca nedeni ise bana kalırsa bilinç eksikliğidir.

Ataol Behramoğlu’nun yazısı