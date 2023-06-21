Ataol Behramoğlu: CHP, yaşlı bir parti olma görünümünden sıyrılmalı

Gençliğin büyük çoğunluk oluşturduğu ülkemizde CHP, gençliğin ilgisini çekmek, milyonlarca genç üye ve yandaş kazanmak, gençlik örgütlenmeleriyle çok yakın ilişki içinde olmak zorundadır.

Tarihsel köklere sahip olmak başka, genç ya da yaşlı olmak başkadır. CHP yaşlı bir parti olma görünümünden hızla sıyrılarak genç bir parti, bir gençlik partisi olmak zorundadır. Bunun yolunu, yöntemini bulmalıdır, bu olanaklara sahiptir. Eğitim en az ekonomi kadar yaşamsal önemde bir sorundur. CHP, Halkevleri ve Köy Enstitüleri fikirlerini canlandırmalı, yaşama geçirmelidir.

Bunların yapılması için ille de iktidar olunması gerekmiyor. Yüzde otuzlara yakın bilinçli laik oy çok büyük bir toplumsal güçtür. CHP örgütleri yukarıdan aşağıya, tepeden tırnağa bu hedeflere kilitlenmeli, kolları bunun için sıvamalıdır.

Ataol Behramoğlu’nun yazısı