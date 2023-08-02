Ataol Behramoğlu: CHP sırtından parlamentoya girenlerden çıt çıkmıyor

Bugün seçim sonrasında olduğumuzdan daha üzgünüz.

Çünkü muhalefet dağıldı.

CHP sırtından parlamentoya girenlerden çıt çıkmıyor.

Bunda şaşılacak bir yan da yok.

İYİ Parti de ülke sorunları konusunda suskunlukta. Bu partinin şahinleri belli ki MHP lideri siyasetten ayrıldığında yeni MHP olma hazırlığındalar.

CHP genel başkanının ve yandaşlarının tavrı bana çok eskilerin, 1940’ların-1950’lerin, kemikleşmiş, “gardıropçu Atatürkçü” diye eleştirilen, halktan uzak, bürokratik CHP’sini anımsatıyor.

Genel başkan üstü açık ya da kapalı, “Asarım, keserim, atarım” diye konuşuyor.

Eski zamanlarda (belki şimdilerde de yoksul semtlerde) sabit kalemle borç notu tutulan bakkal defterleri vardı. Bu deftere mahallelinin yarım litre gaz, iki yüz elli gram peynir, yüz gram zeytin, bir o kadar helva vb. borçları yazılırdı. CHP’nin seçimlere ilişkin yüzde hesapları bu defterlerde tutulan kuruşlu notları anımsatıyor. Ülke elden gidiyor, belki gitti bile, CHP yönetimi bakkal hesaplarıyla vakit geçiriyor.

Ataol Behramoğlu’nun yazısı