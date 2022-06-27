Ata tohumu ‘gacer’e tescil

Kayseri’nin Develi ilçesinde ekimi yapılan genetiği bozulmamış ata tohumu olarak bilinen ‘gacer’ buğdayı ‘Develi Gaceri’ adıyla tescil edildi.

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi ilçesinde yetişen ata buğdayının bir yıllık çalışma sonucunda tescil edildiğini belirtti.

KAYÜ’nün sahada bir üniversite olduğunu ve yerel yönetimlerle de işbirliği yaptığını vurgulayan Karamustafa, “Develi Belediyesi ve öğretim elemanlarımız ortaklaşa proje geliştirdiler. Teknik süreci tamamladıktan sonra üniversiteyle bir yerel yönetimin (Develi belediyesi) ortak iş yapması sonucu tescil aldık” dedi.

Karamustafa, KAYÜ bünyesinde Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğunu, sadece gaceri değil, Anadolu’nun serveti olan genetiği bozulmamış diğer ata tohumlarını koruma anlamında da merkez öncülüğünde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.