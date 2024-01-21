Yaramazlara biraz batar!

Ata Demirer üç yıl aranın ardından sahnelere dönüyor

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer ‘Ata Demirer Gazinosu’ ile üç yıl aranın yeniden sahnelere dönüyor. Gösterinin biletleri satışta.

Gazino konseptini komediyle birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Demirer, yeni şarkılar, yeni şakalar ve klasikleri ile Ata Demirer Gazinosu’nun perdelerini üç yıl aradan sonra tekrar açıyor. 


Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvarla sahnelere dönüyor.

Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ediyor.

16 Şubat’ta başlayacak gösterinin biletleri satışta.

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