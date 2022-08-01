Aston Martin’de, Vettel’in boşluğunu dolduracak isim belli oldu

İki kez Formula 1 (F1) şampiyonu olan İspanyol pilot Fernando Alonso (41), Aston Martin’le anlaştı. Takımın, önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayrılacağını duyuran Alman pilotu Sebastian Vettel’in yerini dolduracak.

2021’deki Bahreyn Grand Prix’sinden bir kare. Fotoğraf: Alpine

Kariyerine dört şampiyonluk sığdıran Vettel, 28 Temmuz’da bu sezonun sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

2021’den beri Alpine takımıyla yarışan Alonso’nun, Aston Martin’le ‘uzun süreli’ bir kontrat imzaladığı aktarıldı.

2005 ve 2006’da F1 şampiyonu olan Alonso’nun yeni takım arkadaşı Kanadalı Lance Stroll olacak.

Alonso, ”Ön planda olmak için hala hırsım, isteğim var. Aston Martin’in kazanma duygusunu aşıladığı, o yönde enerji verdiği kesin. O nedenle en heyecan verici takımlardan biri” dedi.

İspanyol pilot, öğrenmeye, gelişime ve başarmaya odaklı bir takımın parçası olmaktan memnuniyet duyacağını söylerken Alpine de onun için veda mesajı yayınladı: ”Fernando her zaman Renault ve Alpine ailesinin bir parçası olmuştur ve her zaman da öyle kalacak. Onunla yollarda biriktirdiğimiz anılar olduğu için gururluyuz.”