Aspendos'taki kazılarda Hermes heykeli bulundu

Aspendos Antik Kenti’ndeki kazılarda mermer bir Hermes heykeli bulundu.

Fotoğraflar: AA

Antalya’daki antik kentin Tiyatro Caddesi’nin doğusundaki giriş kapısının güney kanadına konumlandırılmış anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında mermer bir Hermes heykeli bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre kazıda ayrıca Aphrodite ve Eros’un başlarıyla Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları da keşfedildi.

Hermes heykeli, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes’i tasvir ediyor.

Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes, aynı zamanda hırsızlarla tüccarların, sürülerin ve çobanların koruyucusu olarak da tanımlanıyor.

Aspendos Antik Kenti.

Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elindeyse omzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimleniyor. Sol ayağının yanındaysa başı Hermes’e dönük bir koç figürü yer alıyor.

Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığının sol ayağına verildiği, sağ ayağınınsa dizden hafifçe kırılarak öne atıldığı görülüyor. Kazı çalışmalarında parçalı olarak bulunan heykel, kazı evi deposunda birleştirildi.

Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğindeki eser, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi’ne (milattan sonra 2’nci yüzyıl sonu – 3’üncü yüzyıl başları) tarihlendiriliyor.