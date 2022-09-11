Aspendos’ta açılış ‘Aida’yla yapıldı

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin ‘Aida’ operasıyla açıldı.

Fotoğraflar: AA

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Romalı komutan Radames’le tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını anlatan operanın rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath’un üstlendiğini açıkladı.

Eser, orkestra şefi Raoul Gürineis yönetiminde, Antalya DOB Orkestrası eşliğinde Ankara ve Antalya DOB tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Antalya ve Ankara DOB korolarının eşlik ettiği eserde, Aida’yı Feryal Türkoğlu, Radames’i Koray Damcıoğlu, Amneris’i Ezgi Karakaya, Amonasro’yu Eralp Kıyıcı, Ramfis’i Zafer Erdaş, 2’nci Re’yi Engin Suna, Un Messaggero’yi Emrah Sözer ve Sacerdotessa’yı Nihan İnan Özbayrak canlandırdı.

Koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı. Dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay’a, koreografisi Sergei Terechenko’ya, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait.

Festival programında, 14 Eylül’de ‘La Traviata’, 17 Eylül’de ‘Don Kişot’, 21 Eylül’de ‘Carmina Burana’ yer alıyor.

Festival, 25 Eylül’deki gala konserle sona erecek.