Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan vatandaşına yurt dışına çıkış yasağı

Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra gözaltına alınan Yunanistan uyruklu iki kişi, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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AA’nın haberine göre güvenlik güçleri sınır köylerinden Doyran ve Elçili köyleri arasındaki 1’inci askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında araçtaki iki kişinin Yunanistan polisi E.E. ile sınır muhafızı A.A. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Edirne adliyesine götürüldü.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası ‘askeri yasak bölge ihlali’ suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

E..E. ve A.A, Yunanistan’ın Edirne konsolosluğu görevlileriyle adliyeden ayrıldı.