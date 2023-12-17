Asker uğurlama konvoyuna 6 bin 965 lira ceza

İstanbul’un Esenler ilçesirde ‘asker eğlencesi’ bahanesiyle tüneli trafiğe kapatan üç sürücüye toplam 6 bin 965 lira ceza kesildi.
Trafik ekipleri, İstanbul Caddesi üzerindeki tünelde trafik akışını engellediği ve kamyonetlerin üzerine çıkarak çevredekileri tehlikeye sokacak şekilde eğlendiği belirlenen kişilerin yakalanması için harekete geçti.
Sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoların 31 Temmuz 2022’de kaydedildiğini belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen Ö.S, M.K. ve H.A’yı gözaltına aldı.
Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘tünel içerisinde duraklama ihlali’ ve ‘saygısızca araç kullanmak’ gibi maddeleri gereğince toplam 6 bin 965 lira para cezası uygulandı.