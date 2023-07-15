Aşk terimleri iş yerinde, ama sonu mutlu bitmiyor

Son yıllarda flört dünyasındaki bazı durumları açıklamak için yabancı terimler girdi hayatımıza. Love bombing (aşk ya da sevgi bombardımanı) bunlardan biri. Romantik bir ilişkide, bir tarafın, partnerine karşı güç ve kontrol oluşturabilmek için aşırı ilgi göstermesi olarak tanımlanıyor. Aslında bir çeşit manipülasyon şekli.

Fotoğraf: Pexels

Bir diğer terim de breadcrushing (ekmek kırıntısı atmak). Bu da karşı tarafı etkilemek için çeşitli vaatlerde bulunmakla yapılıyor. Yani sizi etkilemek için yeterli ekmek kırıntısı sunar. Siz peşinden ayrılmamaya başladığınızdaysa hepsi uçar gider.

Gaslighting de çoktandır flört ilişkilerinde duyduğumuz bir terim. Bir çeşit duygusal manipülasyon. Yalnız aşk ilişkisinde değil arkadaşlık ilişkilerinde de rastlanabiliyor. Bir kişi ya da grubun her şeyi kurbanın üzerine yıktığı, kişinin kendi gerçeklik algısından şüphe duymasına neden olarak hafızasını, akıl sağlığını sorgulamaya başlamasına yol açan alçakça bir manipülasyon biçimi.

Ve işin ilginç yanı, bütün bu terimler şimdi iş hayatında da görülmeye başlandı.

Forbes’un haberine göre son yıllarda iş yerlerinde de love bombing, gaslighting ve ekmek kırıntısı yöntemleri görülüyor.

Aşırı övgü ve ödül vaatleri

İş yerinde aşk bombardımanı, yöneticilerin bir sadakat ve bağlılık duygusu yaratmak için çalışanlara aşırı ilgi, övgü ve ödüller vermesini içerir.

Aşk bombardımanı, bir işçinin kendisine değer verildiğini ve takdir edildiğini hissetmesini sağlayabilir. İstendiklerini, gururlandıklarını ve kendilerine güven duyduklarını hissettirir. Kısa vadede uygulama olumlu bir ortam, iş arkadaşları ve şirketle bağlılık ve aidiyet duygusu sağlayacaktır. Bu da üretkenliğe yol açacaktır.

Ama bu sevgi bombası işverenlerin işçileri çekmek, elde tutmak, kontrol altında tutmak için kullandıkları sinsi bir manipülasyon taktiğidir. Kulağa hoş gelse de aşk bombardımanı çalışanları ve şirketi olumsuz etkileyebilir.

Aşk bombardımanı, gerçekçi olmayan beklentiler yaratır ve işveren vaatlerini yerine getirmediğinde hayal kırıklığına yol açar. Çalışanların konuşmaktan veya şirketten ayrılmaktan korktukları bir korku ve sindirme kültürü oluşturur. Çalışanlar gerçek olmayabilecek olumlu duyguları ifade etmek zorunda hissettikleri için tükenmişlik ve strese yol açabilir.

Nasıl çalışıyor?

Geriye dönüp bakıldığında, aşk bombalamasının nasıl sonuçlandığını görebilirsiniz. Bir işe alım uzmanı, açık bir pozisyon için potansiyel bir adayla temasa geçerek, potansiyel adayın gururunu okşayarak, alandaki becerilerinin, deneyimlerinin, eğitimlerinin ve itibarlarının onları bu rol için nasıl mükemmel bir aday haline getireceğini söylemiş olabilir. İşveren, büyük bir tazminat, unvan artışı ve başarıya giden hızlı bir yol vaat eder.

Başvuranın işe alma süreci boyunca tanıştığı hemen hemen herkes, aday hakkında, ne kadar özel oldukları ve kuruluşa nasıl inanılmaz değer katacakları hakkında sıcak, parlak ve coşkulu şeyler söyler.

Ama teklif beklenenden daha düşük gelir. Başvuran, tüm süreç boyunca aşk bombardımanına tutulduğu için, teklifi kabul etmeye hala değer olduğunu ve hatta bunun için baskı altında olduğunu düşünür.

Zaman ilerledikçe iş, işe alan kişinin ve görüşülen kişilerin iddia ettiği gibi değildir. Üzgün olduklarını söylemek yerine, yeni çalışanı yanlış anlamakla veya işi tartışırken düzgün dinlememekle suçlayarak gaza getirirler.

Gaslighting: Her şeyin nedeni sensin

Gaslighting de, iş gücüne flört sahnesinden giren başka bir terim. Bu, bir kişi veya grubun her şeyi kurbanın üzerine yıktığı ve kişinin kendi gerçeklik algısından şüphe duymasına neden olarak hafızasını ve akıl sağlığını sorgulamasına yol açan alçakça bir psikolojik manipülasyon biçimi.

Vaatler havaya uçtuğunda…

Flört dünyasından iş dünyasına transfer olan üçüncü terim ekmek kırıntıları (Breadcrumbing). Şirket çok sayıda personelle uzun bir görüşme süreci yürütür. Adaya zam, terfi, ikramiye, kısa sürede daha yüksek bir unvan alma, kendi ofisinize taşınma gibi vaatlere inandırır. Ama bunun zamanı vardır.

Yönetici, etrafta dolaşmanızı sağlamak için yeterli ekmek kırıntısı sunar. Ama işe başladıktan bir süre sonra vaatler gizemli bir şekilde havaya uçar.