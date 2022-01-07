Aşıyı savunan uzmana kurşunlu tehdit mektubu gönderildi

İtalya’nın önde gelen Covid immünoloji uzmanlarından birine, kendisini ve ailesini tehdit eden ve içinde kurşun bulunan bir mektup gönderilmesinin ardından polis koruması verildi.

Prof. Antonella Viola çocukların aşı olmasını desteklediği için hedef alındı.

Padua şehrinin pediytrik araştırma enstitüsü başkanı Prof. Viola kurşun içeren mektupta çocukların aşılanmasına karşı çıkmazsa kendisini ya da ailesini vurmakla tehdit edildiğini anlattı.

Bilimin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan profesör “Bu insanlar sadece nefret etmesini bilen, mantığı ve kanunları reddeden, gerginlik ve şiddet yaratan aşı karşıtları. Anne-babalara çocuklarını aşılamasını tavsiye etmeye devam edeceği çünkü doğru olan bu” ifadelerini kullandı.

İtalya’da 5-11 yaş aralığındaki çocuklar geçen ay aşılanmaya başladı ancak zorunluluk uygulanmıyor.

Avrupa’da bu hafta bazı kamuya mal olmuş kişiler aşı karşıtlarının tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Bir grup Fransız milletvekili aşı kartı yasasını tartıştıkları sırada tehdit edildi.

Hollanda’daysa çarşamba gecesi Demokratlar 66 partisinin lideri Sigrid Kaag’ın evine bir komplo teorisyeni elinde meşaleyle saldırdı ve bu anları Facebook’tan canlı yayınladı.