Aşı yaptırmayıp virüs bulaştıranlar 30 yıla kadar hapis yatabilir!

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, aşı yaptırmayarak Covid-19’un yayılmasına yol açanların hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Türkiye’de aşı tedarikinin artmasıyla aşılama da yaygınlaştı ancak hala beş kişide sadece bir kişi her iki aşısını da yaptırmış durumda. İki kişiden biri de tek doz aşı bile yaptırmadı. Aşısını yaptırmayanların virüsü kapma ve yayma ihtimali daha yüksek.

Hebertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, Prof. Dr. Adem Sözüer’e, “Peki, hem aşı olmayıp, hem de hastalığın yayılmasına neden olanların hukuk karşısında bir sorumluluğu yok mu?” diye sorduğunu ve şu yanıtı aldığını aktardı. “Aşı yaygınlaşmadan önce biraz zordu. Ancak, hastalığı kapmaları ve yaymaları halinde, hem bilinçli taksir, hem de olası kast suçlarından haklarında dava açılıp ceza alabilirler. Cezaları da beş yıldan 30 yıla kadar çıkabilir…”

Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti:

“Sözüer’e gerekçesini sordum.

Yakın geçmişe kadar bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanın zor olduğuna dikkat çekti.

Ancak aşı ile birlikte virüsü bulaştıran kişinin tespitinin daha da kolaylaştığını anımsattı…

‘Eğer aşı olmamış ve virüs kapma olasılığı yüksek yerlerde de bulunuyorsa baştan sorumluluğu üstlenmiş demektir’ deyip devam etti:

‘Aşı olmayarak ve virüs kaparak neticeyi öngörmüş demektir. Eğer bu kişi virüs kapar ve buna rağmen kalabalık içine girip yayar ise bu suçtur. Bir kişinin şikayeti halinde olası kasttan ya da bilinçli taksirden hüküm alabilir. Taksir, Bilinçli Taksir veya Olası Kast suçlarından ceza alabilir.’

Cezanın da bulaştırma şekli ve durumuna göre verileceğini belirtti.

Aşı olmamış bir kişinin hasta olduğunu bilmeden virüsü bulaştırması halinde taksirli suçtan beş yıla kadar, hastalığından şüphe etmesine karşın önlem almadıysa 15 yıla kadar, hastalığını bildiği halde kalabalığa girip, insanlara bulaştırması durumunda da olası kast suçundan 30 yıla kadar hakkında hapis istenebileceğini belirtti.

Buna örnek olarak trafikte işlenen suçları gösterdi.

Bir kişi kaza yapma olasılığına rağmen kırmızı ışıkta geçen, karşıdan gelene çarpacağını bildiği halde ters yola giren, üstelik de arabasının fren sisteminin bozuk olduğunu bilmesine karşın devam eden kişiyi örnek verdi.

Bu kişi birine çarptığında nasıl ceza alıyorsa, benzer durumun virüs bulaştıran için de geçerli olduğunu söyledi.

Aşı ile bu kişilerin tespitinin daha kolay olduğunu, dolayısıyla haklarında suçlamada bulunmanın da olası hale geleceğini anımsattı.”