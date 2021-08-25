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Yaramazlara biraz batar!

Aşı olmayan iki doktor Covid-19’dan hayatını kaybetti

Doktor İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Murat Tad Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İki doktorun da aşı olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayılarında ve ölümlerde artış yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 90’ını delta varyantının oluşturduğunu söylemişti. Uzmanlar ve yetkililer, hayatlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu belirtiyor. Daha sonraki sırada tek doz aşı olanlar geliyor. Sağlık çalışanlarının büyük kısmının aşılandığı Türkiye’de sağlık emekçileri arasındaki can kayıpları yok denecek kadar azalmıştı.


NTV’nin haberine göre iki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 tedavisi görüyordu.

55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara’da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yaparken, 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir’de çalışıyordu.

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