Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aşı olmayan kızını Covid-19’dan kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Samsun’un Bafra ilçesinde Covid-19’a yakalanan 26 yaşındaki Lale Duran, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evladını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan baba Sefer Duran, AA muhabirine, kızının aşı karşıtlarından etkilendiğini ve corona virüs aşısı yaptırmadığını söyledi.

Bafra Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Lale Duran. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

‘Sosyal medyadaki cahil kesimin sözlerine inanarak aşı olmadı’

Aşı karşıtlarına tepki gösteren Duran, şöyle konuştu: “Ben ve eşimle birlikte ailemizde 6 kişi bu virüse yakalandı. Hepimiz aşımızı olmuştuk ancak çocuğum aşı olmadı, aşısızdı. Ailemizde aşısız olan tek kişi Lale idi. Ama aşı olmadığı için Lale’miz bu savaşı kazanamadı. Kızım aşınızı olun diye çok söyledim ancak sosyal medyada kulaktan dolma, cahil kesim diyebileceğim kişilerin sözlerine inanarak aşı olmak istemedi ama sonucu kötü oldu. Lale’miz soldu. Başka kızlarımız da çocuklarımız da ölmesin. Buraya cenazeye veya taziyeye gelen arkadaşlarıma dostlarıma bütün herkese söyledim, aşınızı olun, ben bunun acısını yaşadım siz yaşamayın.”


‘Herkes aşısını olsun, kızlarımız Lalelerimiz ölmesin’

İnsanların bilinçli olması, sosyal medyada yazılan her şeye inanmamaları gerektiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti: “Türkiye’ye mesaj vermek istiyorum. Herkes aşısını olsun, kızlarımız Lalelerimiz ölmesin. Benim yavrum öldü, evlat acısı çok zor, hiçbir şeye benzemiyor. Aşı karşıtlarına vermek istediğim mesaj ise sosyal medyalardan kulaktan duyma sözlere inanıp kimse aşısını yaptırmamazlık yapmasın. Benim Lale’m bu yüzden soldu. Sosyal medyadaki kulaktan dolma sözlere kandı aşısını olmadı ve sonu ölümle bitti. Sosyal medyaya kimse inanmasın, herkes aşısını olsun. Devletimizin Sağlık Bakanlığı var gitsinler, sorsunlar, aşıların içeriklerini öğrensinler gerek yok böyle sosyal medya olaylarına kimse inanmasın, ben evlat acısı yaşadım, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.”

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