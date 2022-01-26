Aşı karşıtlarının aracını sıkıştırmaya çalıştığı Yeni Zelanda başbakanı: İşimin bir parçası

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern aracını sıkıştırmaya çalışıp küfürler eşliğinde bağıran aşı karşıtı protestocuları yorumladı: “Bu, işimin bir parçası. İnsanlar verilen kararları beğenmezse elbette bununla ilgili geri dönüşlerini duyacağız.”

Geçen hafta yaşanan olayın görüntüleri birkaç gün önce sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde başbakanın aracına doğru “Yazıklar olsun“, “Onaylamıyoruz” diye bağıran insanlar duyuluyor. Bir başka araçtan çekilen görüntülerde aracın içindekilerin başbakana küfür ettiği de işitiliyor.

Daha sonra başbakanın aracı harekete geçince diğer araçtakiler arkasından gitmeye karar veriyor. Yan yoldan takip ettikleri başbakanın aracı otoparktan çıkarken önüne kırıp yolunu kesmeye çalışan ‘protestocular‘ bir yandan da gülüp küfür ediyor.

Kaldırıma çıkmak zorunda kalan başbakanın aracı yola devam ederken, diğer araç kovalamayı bırakıyor.

Dünkü kabine toplantısı sonrası olayla ilgili görüşleri sorulan Ardern “Sadece herhangi bir gün” diye yorum yaptı.

Olay sırasında kendisinin ya da araçta onunla birlikte bulunanların güvenliğyle ilgili endişe etmediğini vurgulayan Ardern şöyle konuştu: “Bu işte her gün yeni ve farklı deneyimlerle karşılaşıyoruz. Şu anda Yeni Zelanda için alışılmadık yoğunlukta bir ortamda yaşıyoruz. Bu günlerin de geçeceğine inanıyorum.”

Bu tür olaylar yaşamanın işinin bir parçası olduğunu belirten başbakan “Bu karar verici olduğumuz gerçeğinin bir yansıması. İnsanlar verilen kararları beğenmezse elbette bununla ilgili geri dönüşlerini de duyacak olanlar bizleriz” dedi.

Guardian’ın olayla ilgili ulaştığı Yeni Zelanda polisinden henüz bir yorum gelmedi.