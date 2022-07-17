Asboğa Gölü doğaseverleri bekliyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 44 rakımdaki Asboğa Gölü, doğal güzelliğiyle cezbediyor.

Fotoğraflar: AA

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 13 bin 800 metrekarelik alana sahip göl, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapıyor.

Gölü ziyaret eden doğasever ve fotoğrafçılar, buranın bir an önce turizm destinasyonlarına dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Doğasever Tülin Cellat, AA muhabirine, Asboğa Gölü’nün Çıldır Gölü gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gölün çevre düzenlemesiyle birlikte turizm konsepti içine alınması gerektiğini belirten Cellat, “Burası kışın Çıldır Gölü gibi atlı kızaklarla gezilebilir. Yaz ve kış turizmi için etkili olacağını düşünüyorum. Gölde ördekler, kuşlar, yusufçuk böcekleri, çevrede endemik bitkiler var. Yani herkese tavsiye ederim” dedi.

Bölgede yaşayan Fatih Çağır da, “Asboğa Gölümüz yaz ve kış turizme katkı sunması lazım. Çünkü gölün manzarası çok güzel, turizm sektörüne açılırsa değerinin çok güzel olacağını düşünüyorum” diyerek yerli ve yabancı turistleri davet etti.