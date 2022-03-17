Asayiş uygulaması: Başkentte 392 tutuklama, İstanbul’da 688 gözaltı

Ankara’da ve İstanbul’da asayiş uygulaması yapıldı. Başkentte 392 kişi tutuklandı. İstanbul’daki uygulamadaysa 688 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’daki denetimden bir kare. (Fotoğraf: AA)

AA’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre 25 Şubat – 10 Mart tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’da asayiş uygulamaları yapıldı.

Denetimlerde, 519 bin 908 kişinin kimliği kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 161 şüpheliden 392’si tutuklandı.

Kontrol edilen 234 bin 583 otomobilden 21’inin çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca 65 motosiklet ve 48 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık, 2 bin 354 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst ve araç aramalarında, 5 bin 703 kaçak bandrolsüz sigara, 43 kurusıkı tabanca, 66 ruhsatsız tabanca, 979 fişek, 31 belgesiz av tüfeği, 54 kesici ve delici alete el kondu.

‘Yeditepe Huzur’

İstanbul’daysa dün birinci aşamada 184 noktada 1875 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19:00-21:00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamadaysa 1810 personelin katılımıyla 21:00-23:59 arasında umuma açık yer denetimiyle ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 172 bin 649 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 688 zanlıyla yoklama kaçağı 404 kişi yakalandı.

Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 14 kurusıkı tabanca ve 91 fişek, 9 kilo 335 gram uyuşturucu madde, 1101 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 555 liraya el kondu.

Uygulamada 902 umuma açık yer denetlenirken, dört işyerine idari işlem yapıldı. 66 kişiye 56 bin 961 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 24 bin 374 araç ve 564 motosiklet kontrol edildi. 1102 araç ve motosiklet ile 51 sürücüye işlem yapıldı. 16 araç trafikten men edilerek, toplam 212 bin 705 lira ceza uygulandı.