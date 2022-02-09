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Yaramazlara biraz batar!

Asansörde cansız bedeni bulunan kadını komşularının öldürdüğü ortaya çıktı

Mersin’in Mezitli ilçesinde, yaşadığı apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunan 62 yaşındaki kadını uyku ilacı verdikten sonra boğarak öldürdükleri belirlenen iki komşusu gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi’nde ikamet eden F.E., 7 Şubat’ta evinin bulunduğu apartmanın asansöründe ölü bulundu. Emniyet ekipleri, vücudunda darp izi bulunmadığı belirlenen F.E.’nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.


F.E.’nin ölümünden önce aynı apartmanda oturan T.O.’nun (47) evine misafirliğe gittiğini tespit eden polis, onun ve erkek arkadaşı R.E.’nin (40) ifadelerine başvurdu. Çelişkili ifade vermeleri üzerine gözaltına alınan T.O. ve R.E. emniyete götürüldü.

Şüpheliler, sorgularında, uyku ilacı verdikleri F.E.’yi boğarak öldürdüklerini, ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıktan üç saat sonra kadının cesedini asansöre bıraktıklarını itiraf etti.

Zanlıların maktule ait cep telefonunu denize attıklarının belirlenmesi üzerine Adnan Menderes Bulvarı’ndaki sahil bandında arama yapan dalgıç polisler, telefonu buldu.

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