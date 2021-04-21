Arzu Sabancı yalısından herkesi ‘rahatlattı’: Sakın sıkıldık demeyin

Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı’nın oğlu Ömer Sabancı’yla evli Arzu Sabancı Boğaz’daki yalısından herkese ‘umut saçtı.’ Bir de nasihati var: “Sakın evde sıkıldık demeyin.”
Sabancı, Instagram’da İstanbul Boğazı’nın akşamüstü çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden.. Sakın evde sıkıldık demeyin..”
Sabancı’nıın paylaşımı Twitter’ın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar öfkeyle bazıları dalga geçerek karşılık verdi.