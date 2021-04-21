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Yaramazlara biraz batar!

Arzu Sabancı yalısından herkesi ‘rahatlattı’: Sakın sıkıldık demeyin

Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı’nın oğlu Ömer Sabancı’yla evli Arzu Sabancı Boğaz’daki yalısından herkese ‘umut saçtı.’ Bir de nasihati var: “Sakın evde sıkıldık demeyin.”

Fotoğraf: Instagram

Sabancı, Instagram’da İstanbul Boğazı’nın akşamüstü çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden.. Sakın evde sıkıldık demeyin..”

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Sabancı’nıın paylaşımı Twitter’ın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar öfkeyle bazıları dalga geçerek karşılık verdi.

‘Nasıl bir öfke biriktirdiklerinin farkında değiller’

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