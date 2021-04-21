Arzu Sabancı yalısından herkesi ‘rahatlattı’: Sakın sıkıldık demeyin

Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı’nın oğlu Ömer Sabancı’yla evli Arzu Sabancı Boğaz’daki yalısından herkese ‘umut saçtı.’ Bir de nasihati var: “Sakın evde sıkıldık demeyin.”

Fotoğraf: Instagram

Sabancı, Instagram’da İstanbul Boğazı’nın akşamüstü çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden.. Sakın evde sıkıldık demeyin..”

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Sabancı’nıın paylaşımı Twitter’ın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar öfkeyle bazıları dalga geçerek karşılık verdi.

‘Nasıl bir öfke biriktirdiklerinin farkında değiller’

Arzu Sabancı fakirlere tavsiye veriyor pic.twitter.com/5iJRFJQNTc — Allahım Nasip Etme (@nasipetme) April 21, 2021

Oğulları Bebek kahvenin önünden evlerine karı kız getirmesin diye teknenin duracağı yerde pusu kuran anne gibi anne Arzu Sabancı pic.twitter.com/yjTE1LrAqD — Cemiyet hayatının tanınmamış simalarından (@sevimkoskavga) April 21, 2021

Arzu Sabancı Boğaz manzaralı evinden "Sakın evde sıkıldık demeyin" paylaşımında bulunmuş. Görgüsüzlük ve anlayış kıtlığı beni çok rahatsız ediyor. Zeynep Kamil civarında destek olduğum bir anne ve engelli çocuğu var. Evine güneş girmiyor. Arzu gibi kadınlar bana bomboş geliyor. — Tezcan Temelkuran (@TezcanTezsam) April 21, 2021

Arzu Sabancı abla;

Senin evde 3-5 yıl karantinaya girmeye razı olacak en az 82.000.000 kişi vardır bu memlekette.

İstersen bir çağrı yapıp dene..! pic.twitter.com/nnawOMxfNF — Levent Özeren (@lvntozrn) April 21, 2021

Bu iyi niyetli bir paylaşım gibi gelecek bir çoklarına ama bu düpedüz hakaret, dalga geçmek… Nasıl bir öfke biriktirdiklerinin tam olarak farkında değiller. https://t.co/aydQxCNBCM — Barış Atay (@barisatay) April 21, 2021

boğaz'daki yalısından "sakın evde sıkıldık demeyin" diyen arzu sabancı'nın ailesinin elektrik dağıtım şirketi de bunlardan biri. https://t.co/tmg7UnGVw0 — fatih yaşlı (@fatih_yasli) April 21, 2021

Arzu Sabancı'nın "sakın evde sıkıldık demeyin."

Diye tembihlediği evdekiler. pic.twitter.com/w7EFP5e09o — Manifesto (@__Manifesto_) April 21, 2021

Arzu Sabancı “Evde sıkıldık demeyin" diye paylaşım yapmış. Herkes boğaz manzaralı evinden bahsetmiş. Biraz Empati yapın! Her akşam kafasını yastığa koyduğunda “acaba bir yük gemisi gelip evime girer mi?” diye uyumaya çalışmak kolay mı? Ne korkularla yaşıyordur o evde. 😔 pic.twitter.com/mkLPQPP6Fz — Taci Kalkavan (@taci_kalkavan) April 21, 2021