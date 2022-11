İstanbul’un önde gelen kent-yaşam ve kültür-sanat destinasyonlarından Akaretler Sıraevler’de sanat fuarı ‘[email protected]’in 7’nci edisyonu başladı. Farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserlerin sunulduğu sergi 13 Kasım’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Sanatçıları ve izleyicileri bir araya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedefleyen ‘[email protected]’, 7’nci edisyonunda çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eserlerini sergiliyor.

Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalarla seçili rezidans alanlarında sergilenen eserleri 13 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

[email protected]’in organizatörü Sabiha Kurtulmuş etkinliğin geleneksel sanat fuarlarından farkını şöyle anlattı: “Sanat fuarı yılda bir kez yapılan, geniş, tek bir mekan içerisinde standlara bölünmüş ve içinde sadece lokal-yabancı galerilerin ve sanat yayınlarının yer aldığı bir yapı. Biz ise yılda iki kez yapıyoruz ve sanatın farklı dinamiklerine, galericiler, koleksiyonerler, bağımsız sanat insiyatifleri, yayınlar ve bağımsız sanatçılara yer veriyoruz. Mekanlar tarihi ve birbirini takip eden yapılar. Sergilenmeler de düz bir alan içerisinde değil farklı odalar arasında yapılıyor. Bu durum izleyiciler için seyri keyifli hale getiriyor. Dolayısıyla Artweek’i kurumsallaşmış bir sanat fuarından farklı adlandırmak gerektiğine inanıyoruz.”

[email protected]’in 7’nci edisyonuna katılan bazı katılımcı galeriler arasında yer alanlar:

Ambidexter, Anna Laudel, Art On, Bosfor, Büyükdere 35, DifoArt, Doğançay Müzesi, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank Art Gallery, Labirent Sanat, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Onearc, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, Taksim Sanat, The Empire Project, The Pill, Versus Art Project ve X-ist.