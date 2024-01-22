Artİstanbul Feshane kapılarını Tate Modern’e açtı

Artİstanbul Feshane, kapılarını dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Britanyalı Tate’in ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi’ne açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Miras) yürüttüğü beş yıllık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane, şu günlerde mekanında dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate’i ağırlıyor.

‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçki İstanbullular ile buluşuyor.

21 ülke, 57 sanatçı, 95 eser

21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra’da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

19 Mayıs’a kadar ziyaretçilerinin bekliyor

Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren sergi, 20’nci yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Sergi, 23 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.