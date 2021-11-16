Artık her ay zam: ‘İmkanınız varsa şimdi alın’

Enflasyon, tedarik zincirindeki aksama ve kur krizi nedeniyle artık ürünlerdeki zam aralığı üç aydan bir aya indi. Sektör temsilcileri “İmkanınız varsa şimdi alın” diyor.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, tüketicinin eğer imkanı varsa şimdi alıma geçmesini tavsiye etti.

Tınastepe, “İmkanları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.

Eskiden üç ayda yapılan fiyat zamlarının şimdi yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle bir aya kadar düştüğünü kaydeden Tınastepe, fiyatlamada 90’lı yıllara döndüklerini, ürün bulunamadığını, bulunsa da fiyatlanamadığını, fiyatlansa da tüketicinin alamadığını aktardı.

Stoklar eridi

Dernek başkanı, Türk tüccarının stoklu çalışmayı sevdiğini ancak dünyada yaşanan tedarik krizinin stokları erittiğini belirterek bu nedenle geçmişte kademeli yapılan fiyat artışlarının artık daha hızlı devreye alındığını belirtti.

Yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde beklentilerinin biraz daha düşük olduğunu aktaran Tınastepe, şunları kaydetti: “Ürün fiyatları çok arttı. 11/11 dönemi istediğimiz gibi gitmedi. Fiyatların aşırı derecede artmış olması, toplumun alım gücünün düşmüş olması, ürün tedarik etmekte zorluk çekmemiz, bütün bu nedenler istediğimiz gibi bir kasım ayı olmadığını gösteriyor” dedi.

Tınastepe, adetsel anlamda satışların 2019 yılının yüzde 25 gerisinde olduğunu belirtti.

Zorluk bekleniyor

Perakende oyuncularının bu yıl belli kategoriler dışında enflasyon etkisiyle büyüme gösterdiğini anlatan Tınastepe, gelecek 4-6 ayda büyük zorluklar beklediklerini ve markaların elde edilen yedek akçeyi harcamaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, geçmiş indirim dönemlerinde yüzde 30’lara ulaşan ciro artışlarının bu dönem için yüzde 4-5 civarında beklendiğini ve eski hareketli dönemlerin yakalanamadığını söyledi.

Ağustos ayında brikmiş talep nedeniyle yüzde 70’lik artışlar yaşandığını dile getiren Altaş, ekim ayına gelindiğinde ise bu oranın sıfırlandığını anlattı.

Döviz borçları olan AVM’ler için “Mızrak çuvala sığmıyor” şeklinde özetlenebileceğini aktaran Altaş, perakendedeki ciro düşüşleriyle kira gelirlerinin de azaldığını dile getirdi.