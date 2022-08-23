Arter’in ev sahipliğinde: Tonedmelisma Müzik Festivali’ne geri sayım 

Çağdaş sanat müzesi Arter, besteci Ataç Sezer öncülüğünde düzenlenen ‘Tonedmelisma Müzik Festivali’ni, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde Sevgi Gönül Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Çağdaş müziğin matematiksel değerlere dayanan teknik yenilikler sonucunda aldığı somut ve ölçülebilir formunu, kültür, ses ve enstrümanlardan doğan mistisizmle bir araya getiren Tonedmelisma Müzik Festivali, çağdaş müzikle mistik gelenek arasındaki karşılıklı etkileşime odaklanıyor.

‘Akıl ve Mistik: Fuâd’ temalı festivalin 3 Eylül’de gerçekleşecek etkinliği kapsamında E-MEX Ensemble, Golijov, Bach ve Debussy’nin bestelerinin yanı sıra Füsun Köksal ile Marc L. Vogler’in festival için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerlerini icra edecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserlerin eser seçkisi, mistisizmi tınılara ve tonlara dönüştürerek evrendeki seslerin bir ahengini yakalamayı hedefliyor.

Çağdaş müziğin tüm türlerini kapsayan bir yelpazede üretim ve icralar gerçekleştiren E-MEX Ensemble’in vereceği konserler, 3 Eylül Cumartesi akşamı saat 19:00’da ve 4 Eylül Pazar günü saat 15:00’te izlenebilecek.

Festivalin biletleri Arter’den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya [email protected] adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.