Arter’den işaret diliyle sergi turu

Çağdaş Sanat Müzesi Arter, duyma engelli sanatseverler için işaret dili kullanılacak çevrimiçi rehberli sergi turu düzenliyor.

Fotoğraf: Arter

17 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek çevrimiçi turda, işaret dili tercümanı Nuray Nisan Köknar, Arter’in güncel sergilerinden belirli bir tema etrafında bir araya getirdiği eser seçkisini, sağır katılımcılar ve diğer işaret dili kullanıcıları için çevirecek.

Arter Öğrenme Programı’nın bir parçası olan tur, her yaş ve topluluğa açık etkinliklerle çağdaş sanatı geniş kitleler için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tura katılmak için [email protected]rter.org.tr

adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11.00-19.00, Perşembe günleri ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; Perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz.