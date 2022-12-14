Arter’de Uzun Cumartesi: Kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak

Çağdaş sanat müzesi Arter, ‘Uzun Cumartesi’ uygulamasının geçerli olacağı 24 Aralık Cumartesi günü kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak.

Ahmet Doğu İpek – Başımızda Siyahtan Bir Hâle

Güncel sergilerin yanı sıra Kütüphane ve Kitabevi’nin de 11.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacağı 24 Aralık’ta, Arter’in ‘Öğrenme Programı’ kapsamında ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek; ayrıca sanatçı Ahmet Doğu İpek, ‘Başımızda Siyahtan Bir Hâle’ başlıklı kişisel sergisinin kavramsal çerçevesine ve sergilenen yapıtlara odaklanan bir sergi turu gerçekleştirecek.

Tura katılmak için etkinlik tarihinden önce [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Ayşegül Sönmez’in de Everest Yayınları’ndan çıkan ‘Çağdaş Sanat Var Mı?’ başlıklı kitabını Arter Kitabevi’nde okurlar için imzalayacağı ‘Uzun Cumartesi’ süresince etkinliklere ve rehberli turlara katılım ücretsiz olacak.