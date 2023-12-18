Arter’de Uzun Cumartesi: Kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak

Çağdaş sanat müzesi Arter, ‘Uzun Cumartesi’ uygulamasının geçerli olacağı 23 Aralık Cumartesi günü kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak.

Portre Atölyesi: Başkasının Gözünden Ben / Hüseyin Bahri Alptekin- Elit

Güncel sergilerin yanı sıra Kütüphane ve Kitabevi’nin de 11:00-24:00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacağı 23 Aralık’ta, ‘Portre Atölyesi: Başkasının Gözünden Ben’ başlıklı çocuk atölyesinin yanı sıra Davy Chou’nun yazıp yönettiği ‘Seul’a Dönüş’ adlı filmi gösterilecek.

Fotoğraf: Islandman

Elektro-akustik üçlüsü Islandman’in de bir konser vereceği 23 Aralık’ta ayrıca Arter’in ‘Öğrenme Programı’ kapsamında ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek.

Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları gün boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu etkinliklere biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.