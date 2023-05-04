Arter’de Sarkis sergisi: ‘Sonsuz’

Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsayan ‘Sonsuz‘ adlı kişisel sergisi, sanatçının Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarını yeni bir mekan kurgusuyla sunuyor.

Fotoğraflar: Arter

Bugün Arter‘de ziyarete açılan ‘Sonsuz‘, 1980’li yıllara tarihlenen yapıtlardan başlayıp sanatçının 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için gerçekleştirdiği ‘Respiro‘ isimli yerleştirmesinin Arter Koleksiyonu’na bağışladığı neon ve aynalarını da içine alıyor.

Sarkis, farklı zaman ve mekânlara dair hafızalarıyla birlikte sergide yeniden yorumladığı eserlerini, pratiğinde başat rol oynayan ışık, renk ve müzik gibi unsurlarla birleştirerek ‘Sonsuz’u çok sesli bir sahnelemeye dönüştürüyor.

Sanat tarihi, gündelik yaşam ve kendi kişisel tarihinden yola çıkarak gerçekleştirdiği yapıtlarında bellek ve zaman kavramlarını ele alan Sarkis’in eserleri Guggenheim, Louvre gibi büyük müzelerin yanı sıra Venedik, Sidney, Şanghay, Sao Paulo, Moskova ve İstanbul bienallerinde sergilendi.

Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği Sonsuz, Arter’in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilir.