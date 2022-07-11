Artan vakalar kumarhaneleri kapattırdı; hisseler düştü

Çin’e bağlı özerk bölge Macau’da, Covid-19 vakaları nedeniyle kumarhanelerin de aralarında olduğu çok sayıda işyeri kapatıldı. Kumarhanelerin iki yılı aşkın süredir ilk kez kapatıldığı belirtildi.

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‘Asya’nın Las Vegas’ı’ olarak da nitelendirilen, kumarhaneleriyle ünlü Macau’da, haziran ortasından beri 1526 vaka kaydedildi. Yetkililer, aralarında 30 kumarhanenin bulunduğu, açık tutulmaları hayati olmayan işyerlerinin bir hafta süreyle kapatılmasını istedi. 19 bin kişi karantinaya alındı.

Diğer eğlence mekanları, okullar ve sinemalar daha önce kapanmıştı. Haziran ayında getirilen kısıtlamalar kapsamında kumarhaneler açık bırakılmıştı.

Macau Enformasyon Dairesi, salgının yayılmasını engellemek için bu önlemlerin şart olduğunu vurgulayarak zorunlu olmayanların dışarı çıkmamasını istedi.

Çin’in, ‘0 Covid’ stratejisini benimseyen Macau’da nüfusun yüzde 90’ından fazlası iki doz Covid-19 aşısı oldu. Hatırlatma dozunu olanların oranı açıklanmadı. Ancak bölgede ilk kez Omicron varyantı görüldü.

Kumar oynamak ve kumarhane işletmek Çin’de yasak ancak Macau’da serbest.

Kumar turizminin gözde mekanlarından Macau’da getirilen kısıtlamalar nedeniyle kumarhane işleten şirketlerin hisseleri değer kaybetti.

‘Sands China’nın hisseleri Hong Kong’da yüzde 7 değer kaybetti. ‘SJM Holdings’in hisselerinin değeriyse yüzde 6,1 düştü.