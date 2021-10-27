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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Egemenliği kim tehdit ediyor?

Yalnız, ülkenin bağımsızlığı ve millet egemenliği konusunda, AKP iktidarının bugüne kadar uyguladığı politikalar, on büyükelçinin muhtırasından daha tehlikeli değil midir?

Benzer nitelikte pek çok söz, uygulama veya politikadan söz edilebilir.


En son devletin temel niteliklerinin değiştirilmesi tartışmasını başlatan da AKP’li bir isimdir.

Ekonominin bozulması, stratejik kuruluşların yabancılara satılması, tarım üretiminin baltalanması, Merkez Bankası’nın boşaltılması gibi uygulama ve kararlar da hep AKP iktidarının eserlerindendir!

Devleti, 17-25 Aralık operasyonuna kadar bütünüyle FETÖ kadrolarına teslim eden de AKP iktidarıdır.

Arslan Bulut’un yazısı

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