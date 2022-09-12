Arsenal-PSV Eindhoven maçı, yas nedeniyle ertelendi

İngiliz Premier Ligi takımlarından Arsenal’le Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı ertelendi.
Avrupa futbolunun patronu UEFA, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşanması nedeniyle maçın ertelendiğini açıkladı.
Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.
2’nci Elizabeth’in ölümüyle ülkede 10 günlük ulusal yas ilan edilmiş ve futbol maçları, at yarışları, bisiklet turu dahil spor müsabakaları iptal edilmişti.