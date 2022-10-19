Aromasıyla olduğu kadar şekliyle de dikkat çeken uzun elmada hasat zamanı

Türkiye’de sadece Kars’ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla ‘uzun elma’ olarak nitelendirilen elmanın hasadı başladı.

Fotoğraflar: AA

İlçede 1300 metre rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaştığı için lezzetli bir meyve olarak bilinen uzun elma bahçelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bu yıl ilkbaharda etkili olan kar nedeniyle verimli bir sezon geçiren üreticiler hasattan memnun. Ağaçlardan özenle toplanıp tezgahlarda satışa sundukları elmalar, aromasının yanı sıra şekliyle de tüketici tarafından beğeniliyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, elmanın 4,5 yıl önce tescillendiğini belirterek, üretiminin çoğaltılmasını hedeflediklerini bu nedenle fidan dağıttıklarını söyledi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da, “Bu yıl verimli bir sezon geçirdik, inşallah elmamız hak ettiği yeri bulur” dedi.

Elma satıcısı Cesim Çelik uzun elmanın lezzetine işaret ederek, “Bu elmanın aroması çok güzel, uzun elmayı kış mevsimi boyunca satıyorum, altı ay ömürlü bir elma, bölgemizin en önemli ürünlerinden birisi” ifadelerini kullandı.