Armağan Çağlayan, 1 milyon lirayı kendisinin bağışlamadığını açıkladı: İsim benzerliği

Yapımcı ve programcı Armağan Çağlayan, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına 1 milyon lira bağışlamadığını, isim benzerliğinden ötürü karıştırıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV’de düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ bağış kampanyasına aralarından siyasetçilerin ve sanatçıların da yer aldığı çok sayıda yurttaş destek verdi.

Armağan Çağlayan’ın da kampanyaya 1 milyon lira bağışladığı açıklanmıştı.

Çağlayan, Twitter hesabından bunu kendisinin yapmadığını bildirdi.

İsim benzerliğinden dolayı karışık yaşandığını söyleyen Çağlayan, bağışın ‘Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı’ tarafından yapıldığını belirtti: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım.”