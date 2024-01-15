Arkadaşlık teklifini reddeden kadını öldürdü

İstanbul Sultanbeyli’de, arkadaşlık teklifini reddettiği için Ahmet Taşan tarafından silahla vurularak öldürülen Kader İrgören’in cenazesi toprağa verildi.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

AA’nın haberine göre gece Necip Fazıl Mahallesi Ziynet Sokak’taki bir düğün salonuna gelen Ahmet Taşan (32), kuzeninin nişanında oynayan ve daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Kader İrgören’e (23) tabancayla ateş etti.

Taşan daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kader İrgören hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Taşan’ınsa hastanedeki tedavisi sürüyor.

İrgören’in naaşı Uzundere Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan şüpheli Ahmet Taşan’ın, olayın öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.