Arjantin’in yeni lideri merkez bankasını kapatmakta kararlı

Arjantin’in yeni seçilen devlet başkanı Javier Milei, merkez bankasını kapatma vaadi için, “Tartışmaya kapalı” dedi.

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Milei 10 Aralık’ta görevine başlayacak. Milei’nin vaatleri arasında bazı kamu şirketlerinin özelleştirilmesi ve para birimi olarak doların kullanılmasının yanısıra merkez bankasının kapatılması da bulunuyor.

Uzmanlar, Milei’nin kabineye alacağı isimlerin beklenenden ılımlı olduğunu ve bu nedenle bazı ‘radikal’ vaatlerini yerine getirmeyeceğini dile getiriyordu.

Reuters’ın aktardığına göre Milei bunun üzerine açıklama yaparak merkez bankasının kapatılmasının tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

Ancak Milei’nin önünde çok sayıda engel var. Partisinin mecliste sınırlı sayıda sandalyesi bulunurken hiç eyalet valisi yok. Bu nedenle söz konusu vaatlerini gerçekleştirmesi epey zor.