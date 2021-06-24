Arif Nacaroğlu: Bugün bursunu kestiğin genç, yarın ‘Bye boomer’ der ve biletini keser

Peki milletin yarısı işsiz ve yoksul dolaşırken, karşıdan bana bağıracağına benden karşıya bağırsın diye yedeğinde tuttuğu necip vatandaşına 5 maaş verir mi?

Vermez, vermemeli.

Toplumun görevlendirdiği memurlar, amirler, sırtlarında devlet görevlisi yükünü taşıyanlar, hatta kendilerini “devletin ta kendisi” olarak tanıtanların isimleri dolandırıcılarla, kaçakçılarla, çökücülerle, sahtekarlarla birlikte anılır mı?

Anılmaz, anılmamalı.

Anılırsa ne olur?

Bugün bursunu, kredisini kestiğin genç, yarın “Bye boomer” der ve biletini keser.

Arif Nacaroğlu’nun yazısı