Arif Kızılyalın: TFF yönetimindeki bazı kişiler milletvekilliği kovalıyor

TFF de Türkiye Cumhuriyeti kadar kötü yönetiliyor. İktidar değişirse zaten bu federasyonun devam etme şansı yok, ola ki bir şekilde Türkiye’de değişen bir şey olmazsa Saray da Büyükekşi’den umudunu kesmiş durumda. Öyle ki TFF yönetimindeki bazı kişiler “gelmekte olanı” gördüklerinden tıpkı şu anki bakanlar kurulu gibi milletvekilliği kovalıyormuş!
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Kılıçdaroğlu: Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade üstüne basarak fotoğraf çekildiği için özür diledi.
İYİ Parti’ye saldırı: Gözaltına alınan bekçi adliyeye sevk edildi
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‘Katil balina Lolita’ 50 yıl sonra okyanusa dönüyor
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Danla Bilic, musallat olan ‘hayranı’ hakkında şikayetçi oldu
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Sıra listelerde: Hangi parti ne yapacak?
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Kur korumalı mevduatta üç günde üçüncü düzenleme
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Ekvador’daki toprak kaymasında ölü sayısı 23’e yükseldi: 67 kişi kayıp
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da meydana gelen toprak kaymasında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kaybolduğu bildirildi.