Arif Kızılyalın: TFF yönetimindeki bazı kişiler milletvekilliği kovalıyor

TFF de Türkiye Cumhuriyeti kadar kötü yönetiliyor. İktidar değişirse zaten bu federasyonun devam etme şansı yok, ola ki bir şekilde Türkiye’de değişen bir şey olmazsa Saray da Büyükekşi’den umudunu kesmiş durumda. Öyle ki TFF yönetimindeki bazı kişiler “gelmekte olanı” gördüklerinden tıpkı şu anki bakanlar kurulu gibi milletvekilliği kovalıyormuş!

Arif Kızılyalın’ın yazısı