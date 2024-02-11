Arif Kızılyalın: Kulüpler 150 milyon dolar istiyor naklen yayına, Katarlılar, ‘Senin malın bu kadar etmez’ diyor

Katarlılar, geçen yıl ‘dolar’ bazında ödedikleri rakamı veremeyeceklerini gayrıresmi olarak deklare etmişler TFF’ye. Katarlılar ‘gizlilik şartı’ koydukları için TFF’den ses çıkmıyor.

Mehmet Büyükekşi yönetimi ne kadar sağlam durursa, kulüplerin kasasına girecek para o kadar artar. Eğer, araya ‘Katar-sever’ birileri girerse, öldüm fiyatına gider Süper Lig naklen yayın ihalesi. Kulağımıza gelen Büyükekşi’nin 130-140 milyon dolar bandının üzerinde bir tutar istediği. Bu para ödenir mi, yoksa TRT, Saran, hatta Katarlı beIN Sports ortak bir çalışmaya mı gider, yoksa dananın kuyruğu mu kopar bilinmez, ama TFF’nin Avrupa Şampiyonası sonrasındaki yazgısı bu ihaleye bağlı.

Kulüpler 150 milyon dolar istiyor naklen yayına. Katarlılar, “Senin malın bu kadar etmez” diyor. TFF arada.

Arif Kızılyalın’ın yazısı