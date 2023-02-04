Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Futbolun arka sokaklarından gelen Başakşehir iddiası

Mehmet Büyükekşi, geçenlerde bazı maçların VAR kayıtlarını ‘şeffaflığı’ yanlış yorumlayıp kamuoyuna açarak tarihi bir hataya imza attı. Bu işlerde eşitlik esastır ya tüm maçları açarsın ya da hiçbirini açmazsın!

Futbolun arka sokaklarından gelen biri iddialara göre Büyükekşi’ye “Ya ‘Geriye dönük VAR kayıtları ortaya çıksın, özellikle de şu Başakşehir’in şampiyon olduğu sezondaki maçların hakem-VAR hakemi görüşmeleri kamuoyuna açıklansın’ derlerse biz ne yaparız” demiş. O birileri yeni aday da arıyormuş!


Şimdi Türkiye’nin önümüzdeki 3-4 ay içinde saha içi ve saha dışı yaşayacağı olası senaryoları da masaya koyun ve şu soruya yanıt verin: “TFF bu yaz ortasını görebilir mi?”. Göremez! Görünen o ki, öyle ya da böyle ‘gidiyor, gitmekte olan…’

Arif Kızılyalın’ın yazısı

SON HABERLER

BUDO seferlerinden altısı iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle düzenlenemeyecek.

İzinsiz arayan 15 işletmeciye 51 milyon lira ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamuoyunda ‘istenmeyen arama’ olarak nitelendirilen, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketlere, 51,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.