Arif Kızılyalın: Aslında hakemlerin de suçu yoktur

Görüldüğü üzere aynı maç içinde, aynı pozisyonda bile farklı kararlar verebilen bir hakem yönetimi söz konusu Türkiye’de. Yine işine geldiği anda “ekrana git, ekrana git” diyen bir VAR odası ve işine geldiği zaman VAR’la dakikalarca konuşan bir orta hakem, ama işine gelmeyince, görmedim, duymadım, bilmiyorumu oynayan bir kadro söz konusu. Aslında bu hakemlerin de suçu yoktur; asıl suçlu, AİHM kararlarını uygulamayıp MHK, PFDK, Tahkim, Hukuk gibi icra kurullarını antidemokratik biçimde atayan TFF’dir.
SON HABERLER
Çevre felaketine davetiye: Atık barajı çöktü, Kelkit Çayı tehdit altında
Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nin Yediparmak Köyü yakınlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin atık barajı çöktü ve kimyasallarla yüklü atık su ve çamurlar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı.
Yaşama ve ülkeye tutunma yolu olarak, iyiyi çoğaltmak…
Kılıçdaroğlu’nun çağrısından hiçbir şey çıkmayabilir ya da çok şey çıkabilir. Mesele, toplumsal dönüşümün bir-iki kişinin kotarabileceği kısa vadeli bir süreç olmadığını kabullenip hayal kırıklıklarını göze alarak çaba harcayabilmekte.
Fırıncılar piyasayı anlattı: Zamlar karşısında ekmeğin fiyat artışı yetersiz
Dövizdeki hızlı tırmanış en temel gıdalardan olan ekmek fiyatlarını da etkileyecek. İstanbul’da konuştuğumuz fırıncılar, Aralık 15’te ekmek fiyatının 3 lira olacağını söyledi. Ancak bu artışın bile onları kurtarmadığını belirterek ekmek fiyatının 4 lira olması gerektiğini ifade ettiler.
Alman bakan: Kış sonunda herkes ya aşılı, ya Covid-19’u atlatmış ya da ölmüş olacak
Artan vaka sayılarına karşı uyaran Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn “Kış sonunda Almanya’daki hemen herkes ya aşılanmış, ya Covid-19 atlamış ya da ölmüş olacak” dedi.
İYİ Parti grup başkanı: Dolarda 4,94’ün üstü Erdoğan’ın maliyeti
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk ekonomisine çok ciddi zarar verdiğini savundu ve ekledi: “Dünyada, ‘kırılgan beşli’ olarak bilinen ülkelerden Brezilya, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan’ın para birimleri 2018’den bu tarafa yüzde 31 değer kaybetmiş. Dünyaya yağan yağmur bize yağsaydı dolar bugün 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan ve sistemin maliyetidir.”