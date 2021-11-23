Arif Kızılyalın: Aslında hakemlerin de suçu yoktur

Görüldüğü üzere aynı maç içinde, aynı pozisyonda bile farklı kararlar verebilen bir hakem yönetimi söz konusu Türkiye’de. Yine işine geldiği anda “ekrana git, ekrana git” diyen bir VAR odası ve işine geldiği zaman VAR’la dakikalarca konuşan bir orta hakem, ama işine gelmeyince, görmedim, duymadım, bilmiyorumu oynayan bir kadro söz konusu. Aslında bu hakemlerin de suçu yoktur; asıl suçlu, AİHM kararlarını uygulamayıp MHK, PFDK, Tahkim, Hukuk gibi icra kurullarını antidemokratik biçimde atayan TFF’dir.

Arif Kızılyalın’ın yazısı